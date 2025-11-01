سدھار میں درجنوں اتائی انسانی جانوں سے کھیلنے لگے
سرکاری ہسپتالوں میں ایکسرے ٹیکنیشن کام کرنے والوں نے کلینک بنا لئے
پینسرہ (نمائندہ دنیا )سدھار اور گردونواح میں درجنوں اتائی انسانی جانوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ مختلف کلینک اور نجی ہسپتالوں میں علاج کے نام پر شہریوں میں امراض پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق سدھار قبرستان روڈ، امام بارگاہ چوک، داتا دی نگری ملاں پور روڈ اور سائزنگ سٹاپ کے قریب اتائیوں نے غیر قانونی کلینک قائم کر رکھے ہیں جہاں مریضوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے ۔مزید انکشاف ہوا ہے کہ بعض سرکاری ہسپتالوں میں ایکسرے ٹیکنیشن کے طور پر کام کرنے والے افراد نے اپنے نجی ہسپتال قائم کر رکھے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے سیل کیے گئے کئی کلینک دوبارہ کھول کر اتائی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ جعلی اور میٹرک پاس اتائی خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے شہریوں کا علاج کر رہے ہیں جبکہ محکمہ صحت اور ہیلتھ کیئر کمیشن خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔گزشتہ ہفتے ایک نجی کلینک میں دورانِ زچگی ماں اور بچے کی ہلاکت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد اور محتسبِ اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور اتائیوں سمیت محکمہ صحت کے مبینہ طور پر سازباز میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔