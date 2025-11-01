صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدھار میں درجنوں اتائی انسانی جانوں سے کھیلنے لگے

  • فیصل آباد
سدھار میں درجنوں اتائی انسانی جانوں سے کھیلنے لگے

سرکاری ہسپتالوں میں ایکسرے ٹیکنیشن کام کرنے والوں نے کلینک بنا لئے

پینسرہ (نمائندہ دنیا )سدھار اور گردونواح میں درجنوں اتائی انسانی جانوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ مختلف کلینک اور نجی ہسپتالوں میں علاج کے نام پر شہریوں میں امراض پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ ذرائع کے مطابق سدھار قبرستان روڈ، امام بارگاہ چوک، داتا دی نگری ملاں پور روڈ اور سائزنگ سٹاپ کے قریب اتائیوں نے غیر قانونی کلینک قائم کر رکھے ہیں جہاں مریضوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے ۔مزید انکشاف ہوا ہے کہ بعض سرکاری ہسپتالوں میں ایکسرے ٹیکنیشن کے طور پر کام کرنے والے افراد نے اپنے نجی ہسپتال قائم کر رکھے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے سیل کیے گئے کئی کلینک دوبارہ کھول کر اتائی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ جعلی اور میٹرک پاس اتائی خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے شہریوں کا علاج کر رہے ہیں جبکہ محکمہ صحت اور ہیلتھ کیئر کمیشن خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔گزشتہ ہفتے ایک نجی کلینک میں دورانِ زچگی ماں اور بچے کی ہلاکت کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد اور محتسبِ اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے اور اتائیوں سمیت محکمہ صحت کے مبینہ طور پر سازباز میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن