غیر قانونی پٹرول و گیس کاروبار، درجنوں مقامات سیل

  • فیصل آباد
غیر قانونی پٹرول و گیس کاروبار، درجنوں مقامات سیل

35 مقامات سیل، 9 مقدمات ، 10 چالان ،43 غیر قانونی ایجنسیاں بھی بند

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں غیر قانونی پٹرول و گیس کے کاروبار اور ناقص فائر فائٹنگ انتظامات رکھنے والے اداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سول ڈیفنس آفیسر محمود حسین گل کی زیر نگرانی انفورسمنٹ ٹیم نے ایل پی جی اور آئل کے کاروبار کرنے والے متعدد مقامات کی انسپکشن کی۔ کارروائی کے دوران 35 مقامات کو سیل، 9 مقدمات درج، 10 چالان کیے گئے جبکہ 43 غیر قانونی پٹرول پمپ اور ایجنسیاں بھی بند    کر دی گئیں۔ عدالتوں نے مختلف خلاف ورزیوں پر 95 ہزار روپے جرمانے عائد کیے ۔ علاوہ ازیں گراں فروشوں کو بھی وارننگ اور بھاری جرمانے کئے گئے ۔

 

