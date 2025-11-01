جوا پرچی فروخت کر نیوالے ملزم کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جوا پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے بیس لائن کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جواء پرچی فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ جس کے قبضے سے نقدی، موبائل، جوا پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
