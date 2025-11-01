غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ، 12 دکانیں سیل، 5 مقدمات
ری فلنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ سول ڈیفنس کے زیرِ اہتمام ایل پی جی ری فلنگ کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف مؤثر اور بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 12 غیر قانونی ایل پی جی شاپس کو سیل کر دیا جبکہ 11 دکانداروں کا ری فلنگ سامان قبضۂ سرکار میں لے لیا گیا۔کارروائیاں خضرا موڑ، ٹول ٹیکس چوک، مچھلی فارم ستیانہ روڈ، خان گیس ٹریڈرز مکوآنہ جڑانوالہ روڈ، بابر چوک پیپلز کالونی نمبر 2، کشمیر روڈ، 204 چک روڈ، راجباہ روڈ، عبداللہ پور جڑانوالہ روڈ اور ایڈن آرچرڈ لاثانی پُلی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کی گئیں۔کارروائی کے دوران پنجاب سول ڈیفنس ریزیلینس کور کے رضاکار بھی ٹیم کے ہمراہ شریک تھے ۔ سیل ٹیمپرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 5 دکانداروں کے خلاف ایف آئی آرز درج کرائی گئیں۔ یونس خان، علی ہدایت اور علی فیصل کے خلاف مقدمات تھانہ صدر فیصل آباد جبکہ محمد عاصم اور راؤ وسیم کے خلاف مقدمات تھانہ پیپلز کالونی میں درج ہوئے سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس نے کہا کہ رہائشی علاقوں میں ایل پی جی ری فلنگ شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرناک ہے ۔ غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیم عوام کے تحفظ اور حادثات کی روک تھام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ میں سرگرمِ عمل ہے ۔