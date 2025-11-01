صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی

  • فیصل آباد
مسلح افراد کی فائرنگ سے مو ٹر سائیکل سوار شدید زخمی

ماجد بھائی کے ساتھ دکان سے گھر جا رہا تھا ، ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد کی جانب سے موٹر سائیکل سوار کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں ماجد رضا نامی شہری اپنے بھائی کے ہمراہ دکان سے گھر کی طرف موٹر سائیکل پر سوار جا رہا تھا کہ اس دوران تعاقب کرتے ہوئے آنے والے ملز موں نے مبینہ طور پر ان پر فائرنگ کردی۔ جس سے اس کا بھائی زخمی ہوگیا۔ جبکہ ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن