پراپرٹی کا تنازع،خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • فیصل آباد
مزمل بی بی کے گھر پر قبضہ کیلئے ملزموں نے دھاوا بو ل دیا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کے تنازع پر خاتون کو قابو کرکے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقے اقبال نگر کی رہائشی مزمل بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے اس کے گھر پر قبضے کی نیت سے دھاوا بول دیا گیا اور اسے قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کردیا گیا۔ اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارر وائی شروع کر دی ہے ۔

 

