  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی رہائشی کالونیوں میں تجاوزات کیخلاف آ پریشن

گلستان کالونی، عثمان آباد اور ڈوگر بستی سے ہر قسم کی تجاوزات کا صفایا کر دیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم جاری ہے اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے آپریشن کرتے ہوئے گلستان کالونی، عثمان آباد اور ڈوگر بستی کی مختلف شاہرات اور بازاروں میں ہر قسم کی تجاوزات کا صفایا کر دیا اور تجاوزات میں استعمال ہونے والا سامان اٹھا کر قبضہ میں لیکر 15 دکانداروں کے خلاف سپیشل جوڈیشیل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیئے ۔بعض عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے نے ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ کو شاہرات سے تجاوزات ختم کرکے راستے صاف کرانے کی ہدایت کی جس پر سٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں انسپکٹر اسلم انصاری ودیگر سٹاف پر مشتمل اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ملت روڈ گلستان کالونی، محلہ عثمان آباد اور ڈوگر بستی میں آپریشن کیا۔

 

