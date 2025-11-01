المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر بلال نعیم کا پرتپاک استقبال
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں معروف معالج ڈاکٹر بلال نعیم کی آمد پر پرجوش تقریبِ استقبال کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدر رانا اشتیاق احمد، نائب صدر شیخ ثاقب ریاض، ایگزیکٹو ممبرز رانا بلال احمد اور۔۔۔
سید فیصل حمید شاہ نے ڈاکٹر بلال نعیم کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں سینٹر میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ تقریب کے شرکاء نے ڈاکٹر بلال نعیم کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی موجودگی سے المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں عوام کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات فراہم ہوں گی۔