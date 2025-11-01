ڈپٹی کمشنر جھنگ کا گرانفروشوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم
انسدادِ سموگ مہم کے حوالے سے اقدامات پر متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی گئی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ضلعی محکموں کے افسروں کی محکمانہ سروسز اور کارکردگی سمیت ضلع میں جاری حکومتی اقدامات پر عملدرآمد اور پیشرفت بارے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روزانہ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کیں کہ مارکیٹوں اور بازاروں میں اشیائے خوردونوش کی مقررہ قیمتوں پر عمل درآمد ہرصورت یقینی بنائیں اور گرانفروشوں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے انسدادِ سموگ مہم کے حوالے سے اقدامات بارے متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی جس میں بتایا گیا کہ فصلوں کی باقیات جلانے پر 5 لاکھ 70 ہزار سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ اس ضمن میں خلاف ورزی پر 23 مقدمات درج کیے گئے ۔ انہوں نے ہدایات جاری کیں کہ زِگ زِیگ ٹیکنالوجی کے بغیر اور آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے ۔ انسدادِ سموگ مہم پر عملدرآمد یقینی بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے انسدادِ ڈینگی مہم پر عملدرآمد، انڈور و آؤٹ ڈور سرویلنس، زیرتعمیر شاہراہوں اور ترقیاتی کاموں کی سائٹس پر پانی کے چھڑکاؤ، غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ پوائنٹس اور پٹرول ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سمیت دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔