چائلڈ لیبر کے خاتمے کیلئے مربوط اقدامات ناگزیر: ڈپٹی کمشنر ٹوبہ
بچوں سے مزدوری کروانا قانوناً جرم ،اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے : خطاب
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کہا ہے کہ ضلعی سطح پر چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے تمام محکمے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں، مزدوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ بچوں سے مزدوری کروانا نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے ، اس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چوہدری محمد شہباز نے چائلڈ لیبر کے خاتمے ، جبری مشقت، مزدوروں کے سوشل سکیورٹی کارڈز اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ دو ہفتوں کے دوران چائلڈ لیبر کے حوالے سے مختلف تھانوں میں 5 مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل سکیورٹی نوید ظفر، ای او بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریاض نوناری، انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو گلشن اسلم، بھٹہ مالکان ایسوسی ایشن کے عہدیداروں، مزدور یونینز کے نمائندوں اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مزدوروں کو درپیش مسائل کے حل اور ان کے قانونی حقوق کی فراہمی کے لیے تمام متعلقہ محکمے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کریں تاکہ ضلع کو چائلڈ لیبر فری بنایا جا سکے ۔