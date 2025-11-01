صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا شعیب کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، حلقے کے مسائل بتائے

  • فیصل آباد
سابق ایم پی اے نے آزاد علی تبسم کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا

بلوچنی (نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فیصل آباد، سابق ایم پی اے و ٹکٹ ہولڈر رانا شعیب ادریس خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں رانا شعیب ادریس خان نے اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔رانا شعیب ادریس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ پارٹی کے ورکرز اور ٹکٹ ہولڈرز ہی پارٹی کی جان ہیں، ان کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر دن رات کام کر رہی ہیں اور پنجاب کو مثالی صوبہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔سابق ایم پی اے نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر پی پی 98 سے مسلم لیگ (ن) کے امیدوار آزاد علی تبسم کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔ ملاقات کے موقع پر رانا ابوبکر خان، رانا مزمل شہزاد، رانا خاور انور منج اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے ۔

 

