ڈہٹی کمشنر ٹوبہ نے موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک منصوبے کا جائزہ لیا

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ تا رجانہ موٹر وے انٹرچینج دو رویہ سڑک کے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے سائٹ کا دورہ کیا۔۔۔۔

 ایکسیئن ہائی وے اصغر علی نے بتایا کہ 26.44 کلومیٹر طویل سڑک کے اس منصوبے کے لیے 1500 ملین روپے ریلیز کیے جا چکے ہیں۔ واپڈا، پی ٹی سی ایل، سوئی گیس، واٹر سپلائی اور سیوریج لائنوں پر کام جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مکسر پلانٹ اور لیبارٹری کا معائنہ کرتے ہوئے کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ منصوبہ بروقت اور معیاری طور پر مکمل کیا جائے ، معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔

 

