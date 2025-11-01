17 کروڑ کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح
صوبائی وزیر منشا اللہ بٹ نے ، ڈاکٹرز و عملے کی حاضری چیک کی ، پو دا بھی لگایا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل منشا اللہ بٹ نے سوشل سکیورٹی ہسپتال مدینہ ٹاؤن میں 17 کروڑ روپے کی لاگت سے مریم نواز ویلنس سنٹر کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ رواں سال دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا، جس میں بزرگ مزدوروں کو علاج معالجے کی جدید اور معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس موقع پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اعجاز منیر اور دیگر افسربھی موجود تھے ۔صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجا ب کے ویژن کے مطابق مزدوروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، اور ویلنس سنٹر کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے ۔ انہوں نے ہسپتال میں طبی سہولیات، ڈاکٹرز و عملے کی حاضری چیک کی اور احاطے میں پودا بھی لگایا۔دریں اثنا صوبائی وزیر نے سوشل سکیورٹی ہسپتال کیلاش کا بھی دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کر کے علاج سے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو صفائی، ادویات کی فراہمی اور مریضوں سے خوش اخلاقی برتنے کی ہدایت دی۔انہوں نے بتایا کہ مدینہ ٹاؤن ہسپتال میں سی ٹی سکین مشین جلد فنکشنل ہو جائے گی ۔