ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس
ڈپٹی کمشنر نے پراگریس کا جائزہ لیا ، ان ڈور سرویلنس پر خصوصی توجہ کی ہدایت
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر)ندیم ناصرکی صدارت میں منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے انسداد ڈینگی کے سلسلے میں پراگریس کا جائزہ لیااوران ڈور سرویلنس پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ انسدادی سرگرمیوں کو بلاتعطل جاری رکھیں۔اجلاس میں ضلعی افسروں نے انسداد ڈینگی کے سلسلے میں محکمانہ اقدامات سے آگاہ کیا۔دریں اثنا ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا آئندہ مہم کے لئے جامع مائیکرو پلاننگ کی جائے ۔