زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت فیصل آباد ڈویژن میں گندم کی کاشت شروع ہوگئی ہے جبکہ کسانوں کی جانب سے مثبت ردِعمل سامنے آیا ہے ۔ ڈویژن میں 30 نومبر تک 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کا ہدف مکمل کرنے کے لیے انتظامیہ پرعزم ہے ۔یہ بات کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے محکمہ زراعت کے افسروں سے اجلاس کے دوران کہی۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھر ی خالد محمود نے گندم کی کاشت بارے بریفنگ دی جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی اجلاس میں موجود تھے ۔کمشنر نے بتایا کہ ڈویژن میں فصل کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے ۔ اس سیزن کے دوران 22 مقدمات درج کیے گئے اور 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن میں کھاد کی وافر مقدار دستیاب ہے ۔مزید بتایا گیا کہ نمبرداروں کو سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت یقینی بنانے کے لیے پٹواریوں کو آگاہی مہم میں شامل کیا گیا ہے ۔