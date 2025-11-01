صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

  • فیصل آباد
زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

زیادہ گندم اگاؤ مہم، 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ ہدف مقرر

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت فیصل آباد ڈویژن میں گندم کی کاشت شروع ہوگئی ہے جبکہ کسانوں کی جانب سے مثبت ردِعمل سامنے آیا ہے ۔ ڈویژن میں 30 نومبر تک 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ رقبہ پر گندم کی کاشت کا ہدف مکمل کرنے کے لیے انتظامیہ پرعزم ہے ۔یہ بات کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے محکمہ زراعت کے افسروں سے اجلاس کے دوران کہی۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھر ی خالد محمود نے گندم کی کاشت بارے بریفنگ دی جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی اجلاس میں موجود تھے ۔کمشنر نے بتایا کہ ڈویژن میں فصل کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے ۔ اس سیزن کے دوران 22 مقدمات درج کیے گئے اور 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژن میں کھاد کی وافر مقدار دستیاب ہے ۔مزید بتایا گیا کہ نمبرداروں کو سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت یقینی بنانے کے لیے پٹواریوں کو آگاہی مہم میں شامل کیا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر میں گرد کنٹرول اقدامات کے بغیر تعمیراتی سرگرمیاں

سکولوں کے بعد کالج اساتذہ کی بھی ریشنلائزیشن کا فیصلہ

بارہ دری کا رقبہ بڑھانے ‘ ابتدائی تخمینے کی سفارشات تیار

جنرل ہسپتال :مقتولہ کا پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے کیا، انکوائری

غیرقانونی کمرشل استعمال پر51املاک سربمہر

اورنج ٹرین کے 5سال مکمل‘ ڈیرہ گجراں ڈپو میں تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن