پیرمحل:قبضہ مافیا کیخلاف آپریشن،سرکاری رقبہ واگزار
کارروائی کے دوران بھاری مشینری سے سرکاری زمین پر تعمیر شدہ دکانیں مسمار
پیرمحل (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی زیر نگرانی نائب تحصیلدار غلام مرتضیٰ، پٹواری بابر سلطان، انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد، رضوان نقشبندی اور بلدیہ عملہ نے چک نمبر 673-گ ب میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی۔کارروائی کے دوران بھاری مشینری سے سرکاری زمین پر تعمیر شدہ دکانیں مسمار کر دی گئیں اور لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی رقبہ واگزار کروایا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کہا کہ حکومتی اثاثوں کے تحفظ کے لیے انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے ، غیر قانونی قبضے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ، قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔