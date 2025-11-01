صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:قبضہ مافیا کیخلاف آپریشن،سرکاری رقبہ واگزار

  • فیصل آباد
پیرمحل:قبضہ مافیا کیخلاف آپریشن،سرکاری رقبہ واگزار

کارروائی کے دوران بھاری مشینری سے سرکاری زمین پر تعمیر شدہ دکانیں مسمار

پیرمحل (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر کی زیر نگرانی نائب تحصیلدار غلام مرتضیٰ، پٹواری بابر سلطان، انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد، رضوان نقشبندی اور بلدیہ عملہ نے چک نمبر 673-گ ب میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی۔کارروائی کے دوران بھاری مشینری سے سرکاری زمین پر تعمیر شدہ دکانیں مسمار کر دی گئیں اور لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی رقبہ واگزار کروایا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے کہا کہ حکومتی اثاثوں کے تحفظ کے لیے انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے ، غیر قانونی قبضے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے ، قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک ایران سرحد پر سامان کی ترسیل آسان بنائینگے ،علیم خان

سپارکو کی جدید سیٹلائٹ امیجز سے مسائل حل ہونگے ، رندھاوا

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ابراہیم اکارڈ چنگل ،مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ،مفتی گلزار نعیمی

جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کیلئے تما م وسائل استعمال کرنیکی ہدایت

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ ،کل رات سے لنک راستے بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن