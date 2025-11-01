محکمہ ماحولیات دفتر کے قریب سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی،محکمہ انہار عملے نے گھاس کو آگ لگادی
دھوئیں کے بادل اردگرد کے دفاتر اور سڑک تک پھیل گئے ، فضا میں سانس لینا دشوار ہوگیا،سموگ ایکٹ 2017\\\" کے تحت ایسا عمل قابلِ سزا جرم ہے ،ضلعی حکام کی پر اسرار خاموشی ،کارروائی کی جائے :شہری
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)محکمہ ماحولیات کے دفتر کے عین قریب سموگ ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی نے ضلعی انتظامیہ کے دعوؤں کی قلعی کھول دی۔ محکمہ انہار کے دفتر میں عملے نے گھاس اور درختوں کی کٹی شاخوں کو آگ لگا دی، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا اور پورا علاقہ آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ حیران کن امر ہے قانون کی خلاف ورزی کے باوجود کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔سٹیٹ بینک روڈ پر واقع محکمہ انہار کے احاطے میں ملازمین نے صفائی کے نام پر جمع شدہ گھاس پھوس اور درختوں کی شاخوں کو آگ لگا دی، جس سے دھوئیں کے بادل اردگرد کے دفاتر اور سڑک تک پھیل گئے ، فضا میں سانس لینا دشوار ہوگیا۔شہریوں کے مطابق چند منٹوں میں ہی پورا علاقہ گہری دھند اور دھوئیں کے امتزاج میں لپٹ گیا۔ دھوئیں کے باعث ہلالِ احمر ہسپتال، ہیلتھ آفس، ضلع کونسل اور ڈپٹی کمشنر آفس کے اطراف فضا شدید طور پر مضرِ صحت ہوگئی۔ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ کے موسم میں کسی بھی قسم کے فضلے یا درختوں کی شاخوں کو آگ لگانا \\\"سموگ ایکٹ 2017\\\" کے تحت قابلِ سزا جرم ہے ۔ ان کے مطابق جب سرکاری دفاتر خود ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کریں تو عوام سے قانون کی پاسداری کی توقع بے معنی ہو جاتی ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔