غیر قانونی آتشبازی کی فیکٹریاں،متعلقہ ادارے خاموش
شادیوں کا سیزن آتے ہی غیر قانونی آتش بازی یونٹس سرگرم ،بعض افسر اور اہلکار مبینہ طور پر نذرانے وصول کر کے فیکٹریوں کیخلاف کارروائی سے گریز کرتے ہیں
فیصل آباد (عبدالباسط سے ) شادیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں قائم غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹریاں اور یونٹس دوبارہ فعال ہو گئے ہیں۔ آتش گیر سامان تیار کرنے والی ان فیکٹریوں میں آئے روز آگ لگنے اور دھماکوں کے واقعات کے باوجود پولیس، ضلعی انتظامیہ اور سول ڈیفنس سمیت دیگر ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ذرائع کے مطابق شادیوں کا سیزن آتے ہی شہر بھر میں با اثر افراد کے زیرِ انتظام غیر قانونی آتش بازی یونٹس سرگرم ہو چکے ہیں۔ ان فیکٹریوں میں بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان تیار کر کے مارکیٹوں میں سپلائی کیا جاتا ہے ، جہاں سے شہری خریداری کر کے شادیوں اور دیگر تقریبات میں غیر قانونی آتش بازی کرتے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران خطرناک اور جان لیوا حادثات پیش آنا معمول بن چکا ہے ۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ تھانہ کھرڑیانوالہ، صدر، نشاط آباد، ساندل بار، جھمرہ اور ٹھیکری والا سمیت دیگر علاقوں میں با اثر عناصر عرصہ دراز سے غیر قانونی فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ سول ڈیفنس، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے نہ تو باقاعدہ چیکنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان فیکٹریوں کو قواعد و ضوابط میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔اسی غفلت کے باعث ان فیکٹریوں کے مالکان کی جانب سے مقررہ حد سے کئی گنا زائد آتش گیر مواد ذخیرہ کیا جاتا ہے ، جس کے نتیجے میں آگ لگنے اور دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ کے ذمہ دار اداروں کے بعض افسر اور اہلکار مبینہ طور پر نذرانے وصول کر کے کارروائی سے گریز کرتے ہیں۔مزید انکشاف ہوا ہے کہ چوک گھنٹہ گھر سے ملحقہ بازاروں میں بھی آتش بازی کے سامان کی غیر قانونی خرید و فروخت کھلے عام جاری ہے ۔ متعلقہ اداروں کو مکمل معلومات ہونے کے باوجود کسی قسم کی کارروائی نہ ہونا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے ۔