دوستوں نے سولہ سالہ لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بناڈالا

  • فیصل آباد
سندھیلیانوالی(سٹی رپورٹر)دوستوں نے سولہ سالہ لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بناڈالا۔ تھانہ اروتی کی حدود میں (ف)کواسکے جلیل اور شبو نامی دوستوں نے راوی کے علاقے میں لے جا کر گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔

تھانہ اروتی کی حدود میں (ف)کواسکے جلیل اور شبو نامی دوستوں نے راوی کے علاقے میں لے جا کر گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ اروتی کی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ متاثرین نے ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار سے انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔

