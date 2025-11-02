صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکو ٹ :ناقص انتظامات پر متعدد قصابوں کو بھاری جرمانے

  • فیصل آباد
شورکو ٹ :ناقص انتظامات پر متعدد قصابوں کو بھاری جرمانے

شورکو ٹ چھاؤ نی(نمائندہ دنیا)سی او کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز،فوڈ انسپکٹرشہریار نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بیف، مٹن اور مرغی کے گوشت کی کوالٹی چیک کی۔

کارروائی کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات اور دکانداروں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر متعدد قصابوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ۔ فوڈ انسپکٹر شہریار کا کہنا تھا کہ عوامی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل