شورکو ٹ :ناقص انتظامات پر متعدد قصابوں کو بھاری جرمانے
شورکو ٹ چھاؤ نی(نمائندہ دنیا)سی او کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر ناقص گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز،فوڈ انسپکٹرشہریار نے شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر بیف، مٹن اور مرغی کے گوشت کی کوالٹی چیک کی۔
کارروائی کے دوران صفائی کے ناقص انتظامات اور دکانداروں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر متعدد قصابوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ۔ فوڈ انسپکٹر شہریار کا کہنا تھا کہ عوامی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔