انسداد ِسموگ ،مزید 3 بھٹوں کی تعمیرات مسمار، ایک لاکھ جرمانہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع میں انسدادِ سموگ اقدامات پر عملدرآمد جاری ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول نے اینٹوں کے بھٹوں کامعائنہ کیا اور ایکشن لیتے ہوئے۔۔۔
زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے مزید 3 بھٹوں کی تعمیرات مسماراور مالکان کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر حنانے بتایا کہ دو صنعتی یونٹس کی چیکنگ کے علاوہ ایک سروس سٹیشن کو سیل کردیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ چیکنگ کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے اور خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جارہی ہے ۔علاوہ ازیں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے شاہرات پر پانی کا چھڑکاؤ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے تاکہ گردوغبار کو کم کرکے سموگ کی صورتحال کو قابو میں رکھا جاسکے۔