صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ِسموگ ،مزید 3 بھٹوں کی تعمیرات مسمار، ایک لاکھ جرمانہ

  • فیصل آباد
انسداد ِسموگ ،مزید 3 بھٹوں کی تعمیرات مسمار، ایک لاکھ جرمانہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع میں انسدادِ سموگ اقدامات پر عملدرآمد جاری ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول نے اینٹوں کے بھٹوں کامعائنہ کیا اور ایکشن لیتے ہوئے۔۔۔

 زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے مزید 3 بھٹوں کی تعمیرات مسماراور مالکان کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر حنانے بتایا کہ دو صنعتی یونٹس کی چیکنگ کے علاوہ ایک سروس سٹیشن کو سیل کردیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ چیکنگ کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے اور خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جارہی ہے ۔علاوہ ازیں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے شاہرات پر پانی کا چھڑکاؤ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے تاکہ گردوغبار کو کم کرکے سموگ کی صورتحال کو قابو میں رکھا جاسکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل