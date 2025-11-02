صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوا کے اڈے قائم ،چوکی سبز منڈی پولیس خاموش

  • فیصل آباد
جوا کے اڈے قائم ،چوکی سبز منڈی پولیس خاموش

سدھار،داتا نگری، دھاندرہ میں جگہ جگہ دھندہ جاری،نوٹس کا مطالبہ

پینسرہ (نمائندہ دنیا)پولیس کی ناک کے نیچے جوا کے اڈے قائم، چوکی سبز منڈی پولیس خاموش تماشی کا کردار ادا کرنے لگی چک نمبر 66ج ب دھاندرہ اور چک نمبر67ج ب سدھار ،داتا نگری ،ائیر پورٹ چوک میں بدنام زمانہ جواری جوا کے اڈے چلانے میں مصروف ہیں جہاں روزانہ لاکھوں روپے کا جوا ہو رہا ہے ملزمان پر درجنوں مقدمات درج ہیں مگر پولیس مرکزہ ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے جوا اڈے پر موجود افراد کو گرفتار کر کے چند سو روپے رقم بکری شو کرتے ہوئے مقدمہ درج کرکے سب اچھا کی رپوٹ دے دیتی ہے جبکہ مرکزی ملزمان کو فرار کروا دیا جاتا ہے جس سے مکروہ دھندہ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھ رہا ہے ،شہریوں نے مطالبہ کیاہے کہ سی پی او جوا جیسی لعنت کے خاتمے کے لئے موجودہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے موثر اقدمات کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر آباد ، گوجرانوالہ کو مزید 100 بسیں دے رہے :وزیر صحت

علی پور چٹھہ:الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں پنجاب کلچر ڈے

سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحاً حل کرینگے :صبا اصغر

خواتین کی تولیدی صحت ،چھاتی کے کینسر پر آگاہی سیمینار

یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل