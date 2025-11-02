صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول کی بچیو ں کو ہراسا ں کرنے سے روکنے پر پرنسپل پر تشدد

  • فیصل آباد
سکول کی بچیو ں کو ہراسا ں کرنے سے روکنے پر پرنسپل پر تشدد

گوجرہ(نمائندہ دُنیا)سکول کی بچیو ں کو ہراسا ں کرنے سے منع کرنے پر نصف درجن سے زائد افراد کا پرنسپل پر حملہ ،تشدد کرکے زخمی کردیا۔

پینسرہ روڈ پر البرکت ہا ئی سکو ل کے گیٹ کے قریب ندیم ، نعما ن وغیرہ نے ایلو مینیم کی دکا ن بنا رکھی ہے جو راستہ میں سا ما ن وغیرہ ررکھ کر سکو ل طالبات کو مبینہ طور پر ہراسا ں کرتے تھے جنہیں سکو ل پرنسپل سعید نے منع کیا تو وہ مشتعل ہو گئے اور سکول پر نسپل پر حملہ آ ور ہو گئے اور پرنسپل کو شدید زخمی کردیا اور فرار ہو گئے سٹی پولیس گوجرہ نے و قوعہ کی سی سی ٹی وی حا صل کرکے ملزما ن کے خلاف کا رروائی کا آ غاز کردیا۔

