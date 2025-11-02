صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنادیا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنادیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خواتین کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا۔

تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مسرت نذیر نے پولیس کو بتایا کہ وہ اہلخانہ کے ہمراہ گھر موجود تھیں کہ ملزمان نے گن پوائنٹ پر گھر پر دھاوا بول دیااور خواتین کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیئے گئے ۔ بعد ازاں ملزم موبائلز اور دیگر سامان چھین کر دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل