سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنادیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلح افراد نے سابقہ رنجش پر گھر میں گھس کر خواتین کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنادیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مسرت نذیر نے پولیس کو بتایا کہ وہ اہلخانہ کے ہمراہ گھر موجود تھیں کہ ملزمان نے گن پوائنٹ پر گھر پر دھاوا بول دیااور خواتین کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیئے گئے ۔ بعد ازاں ملزم موبائلز اور دیگر سامان چھین کر دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کردی۔