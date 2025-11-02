بغیر لائسنس گاڑیا چلانے پرمتعدد ڈرائیورز کو جرمانے
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)سی ٹی او فیصل آباد ناصر جاوید کی ہدایت پر ٹریفک سیکٹر انچارج اشتیاق سرگانہ کی سربراہی میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔
متعدد ڈرائیورز کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس، گاڑی کے کاغذات، فٹنس سرٹیفکیٹ اور مقررہ روٹ پر نہ ہونے پرجرمانے کیے گئے ۔اشتیاق سرگانہ نے اس موقع پر کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی۔ ٹرانسپورٹروں کو چاہیے کہ وہ بروقت کاغذات مکمل رکھیں اور لائسنس بنوا کر ہی ڈرائیونگ کریں۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔