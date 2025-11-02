صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر لائسنس گاڑیا چلانے پرمتعدد ڈرائیورز کو جرمانے

  • فیصل آباد
بغیر لائسنس گاڑیا چلانے پرمتعدد ڈرائیورز کو جرمانے

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)سی ٹی او فیصل آباد ناصر جاوید کی ہدایت پر ٹریفک سیکٹر انچارج اشتیاق سرگانہ کی سربراہی میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی گئیں۔

متعدد ڈرائیورز کو بغیر ڈرائیونگ لائسنس، گاڑی کے کاغذات، فٹنس سرٹیفکیٹ اور مقررہ روٹ پر نہ ہونے پرجرمانے کیے گئے ۔اشتیاق سرگانہ نے اس موقع پر کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی۔ ٹرانسپورٹروں کو چاہیے کہ وہ بروقت کاغذات مکمل رکھیں اور لائسنس بنوا کر ہی ڈرائیونگ کریں۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اربوں روپے کی کمرشل اراضی اگزار

ریڈلائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مارچ

وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

سلنڈر کی دکان میں دھماکہ،6افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل