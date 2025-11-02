صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصغر چودھری بااصول، فرض شناس قانون دان تھے :وحید انور

  • فیصل آباد
اصغر چودھری بااصول، فرض شناس قانون دان تھے :وحید انور

ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹر کٹ رپورٹر)صدر آئی ایل ایم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے سینئر قانون دان اور ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر اصغر چودھری کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔

اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا مرحوم بااصول، مخلص اور فرض شناس قانون دان تھے جنہوں نے ہمیشہ قانون کی بالادستی اور عدلیہ کے وقار کے لیے آواز بلند کی،انہوں نے وکلا کے مسائل حل، نوجوان وکلا کی رہنمائی اور بار کی تنظیمی مضبوطی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، انکی وفات سے وکلا برادری قابل، دیانتدار اور مدبر شخصیت سے محروم ہو گئی ہے ،انہوں نے مرحوم کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اﷲ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور پسماندگان کو صبرِ جمیل عطا فرمائے۔

