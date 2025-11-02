وارداتوں میں لاکھوں کانقصان،مزاحمت پر شہری لہولہان
عمر شہید روڈ پر ثمامہ سے نقدی، موبائلز و دیگر سامان چھین کرفائرنگ خیابان کالونی کے رہائشی راشد کے گھر سے زیورات ،نقدی ،سامان چوری
فیصل آباد،گوجرہ (سٹی رپورٹر،نما ئندہ دُنیا)ڈکیتی چوری کی درجن سے زائد وارداتوں میں لاکھوں روپے ، زیورات ،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو لہولہان کردیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے عمر شہید روڈ پر ثمامہ نامی شہری گھر سے باہر نکلا تو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر اسے نقدی، موبائلز و دیگر سامان چھین لیا۔ مزاحمت پر فائرنگ کرکے لہولہان کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے ۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے خیابان کالونی کے رہائشی راشد اقبال کے گھرد اخل ہوکر ملزمان نے الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں کے زیورات، نقدی، موبائل فونز، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کوہستان چوک میں سبحان کال سنتے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا۔
گوجرہ کے نواح میں ڈاکوؤ ں نے شہری سے مو ٹر سا ئیکل چھین لی ۔ چک نمبر 298 ج ب کا دلبر بچو ں کے ہمراہ مو ٹر سا ئیکل پر پینسرہ روڈ سکول جارہا تھا کہ ٹوبہ روڈ انڈر پا س کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکو آ گن پوا ئنٹ پر موٹر سا ئیکل چھین کرفرار ہو گئے ۔ محلہ کو ٹ غلا م محمد کا عاقب موٹر سا ئیکل پرکبوترانوالہ قبرستا ن جنازہ پڑھنے آ یا جہاں سے موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ، احمد آ باد ٹاؤ ن کے بلا ل نے موٹر سا ئیکل تحصیل آ فس روڈ پر کھڑی کی جہاں سے چوری ہوگئی اور فرار ہو گئے ۔چک نمبر 418 ج ب کے افتخار نے موٹر سا ئیکل اپنے گاؤ ں باغ میں کھڑی کی اور کا م میں مصروف ہو گیا اس دورا ن چور موٹر سا ئیکل لے گئے ۔چک نمبر 333 ج ب کے مبشر نے موٹرسا ئیکل اپنے ڈیرہ مویشیا ں میں کھڑی کی جو چور لے گئے ۔