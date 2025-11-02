صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتوں میں لاکھوں کانقصان،مزاحمت پر شہری لہولہان

  • فیصل آباد
وارداتوں میں لاکھوں کانقصان،مزاحمت پر شہری لہولہان

عمر شہید روڈ پر ثمامہ سے نقدی، موبائلز و دیگر سامان چھین کرفائرنگ خیابان کالونی کے رہائشی راشد کے گھر سے زیورات ،نقدی ،سامان چوری

فیصل آباد،گوجرہ (سٹی رپورٹر،نما ئندہ دُنیا)ڈکیتی چوری کی درجن سے زائد وارداتوں میں لاکھوں روپے ، زیورات ،قیمتی سامان لوٹ لیاگیا جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر شہری کو لہولہان کردیا گیا۔ تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے عمر شہید روڈ پر ثمامہ نامی شہری گھر سے باہر نکلا تو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر اسے نقدی، موبائلز و دیگر سامان چھین لیا۔ مزاحمت پر فائرنگ کرکے لہولہان کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہوگئے ۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے خیابان کالونی کے رہائشی راشد اقبال کے گھرد اخل ہوکر ملزمان نے الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں کے زیورات، نقدی، موبائل فونز، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کوہستان چوک میں سبحان کال سنتے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا۔

گوجرہ کے نواح میں ڈاکوؤ ں نے شہری سے مو ٹر سا ئیکل چھین لی ۔ چک نمبر 298 ج ب کا دلبر بچو ں کے ہمراہ مو ٹر سا ئیکل پر پینسرہ روڈ سکول جارہا تھا کہ ٹوبہ روڈ انڈر پا س کے قریب دو موٹر سا ئیکل سوار ڈاکو آ گن پوا ئنٹ پر موٹر سا ئیکل چھین کرفرار ہو گئے ۔ محلہ کو ٹ غلا م محمد کا عاقب موٹر سا ئیکل پرکبوترانوالہ قبرستا ن جنازہ پڑھنے آ یا جہاں سے موٹر سا ئیکل غائب پا ئی ، احمد آ باد ٹاؤ ن کے بلا ل نے موٹر سا ئیکل تحصیل آ فس روڈ پر کھڑی کی جہاں سے چوری ہوگئی اور فرار ہو گئے ۔چک نمبر 418 ج ب کے افتخار نے موٹر سا ئیکل اپنے گاؤ ں باغ میں کھڑی کی اور کا م میں مصروف ہو گیا اس دورا ن چور موٹر سا ئیکل لے گئے ۔چک نمبر 333 ج ب کے مبشر نے موٹرسا ئیکل اپنے ڈیرہ مویشیا ں میں کھڑی کی جو چور لے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل