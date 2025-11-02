بلال بدر چودھری کوٹکٹ پر ملنے پر مبارکباد ، نیک تمناؤں کا اظہار
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کی طرف سے بلال بدر چودھری کواین اے 96 کا پارٹی ٹکٹ ملنے پررہنما مسلم لیگ ن مشتاق گجر کی طرف سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔
مشتاق گجر نے بلال بدر سے ملاقات پر کہا طلال چودھری اور بلال چودھری کی قیادت کے اعتماد پرن لیگ کا شکریہ ادا کیااور کہا کہ ضمنی الیکشن این اے 96 میں جیت مسلم لیگ ن کی ہی ہوگی ، این اے 96جڑانوالہ ہمیشہ سے ن لیگ کا قلعہ رہا ہے اور عوام طلال چودھرری پر اعتماد کرتے ہیں اورانہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر علاقہ کی خدمت کی ہے ۔ اس موقع پر مشتاق گجر نے اپنی مکمل سپورٹ اور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔