تحصیل انتظامیہ کی انسدادِ ڈینگی سپرے مہم کا آغاز
کمالیہ(نمائندہ دنیا)تحصیل انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی سے بچاؤ کے سلسلے میں پبلک مقامات، تعلیمی اداروں، دفاتر اور دیگر سرکاری عمارات میں انسدادِ ڈینگی سپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا ہے کہ عوام ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے گھروں، دفتروں اور گلیوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔گملوں، پرانے ٹائروں، کولروں اور پانی کی ٹینکیوں کو صاف رکھیں۔ بخار یا ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر فوری قریبی ہسپتال یا ہیلتھ سینٹر سے رجوع کریں۔