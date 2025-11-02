کسی افغانی یا غیر ملکی کو ملازمت یاپراپرٹی نہ دی جائے :واصف نول
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ واصف علی نول نے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شورکوٹ اور گردونواح میں کوئی بھی شخص کسی افغانی یا غیر ملکی شہری کو نہ تو روزگار یا نوکری فراہم کرے گا اور نہ ہی دکان یا دیگر پراپرٹی کرایہ پر دے گا۔۔۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی شہری کو کسی افغانی یا غیر ملکی شخص کو کام دینے یا رہائش فراہم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ پہلے اس کا اندراج متعلقہ تھانے میں کروائے بصورت دیگر متعلقہ شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایس ایچ او واصف علی نول نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اردگرد موجود کسی بھی مشکوک افغانی یا غیر ملکی شخص کی موجودگی کی اطلاع فوراً 15 پر دیں اطلاع دہندہ کا نام صیغ? راز میں رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوامی تعاون ہی امن و امان کے قیام کی ضمانت ہے ، لہٰذا تمام شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔