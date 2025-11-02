صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسی افغانی یا غیر ملکی کو ملازمت یاپراپرٹی نہ دی جائے :واصف نول

  • فیصل آباد
کسی افغانی یا غیر ملکی کو ملازمت یاپراپرٹی نہ دی جائے :واصف نول

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ واصف علی نول نے عوام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شورکوٹ اور گردونواح میں کوئی بھی شخص کسی افغانی یا غیر ملکی شہری کو نہ تو روزگار یا نوکری فراہم کرے گا اور نہ ہی دکان یا دیگر پراپرٹی کرایہ پر دے گا۔۔۔

 انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی شہری کو کسی افغانی یا غیر ملکی شخص کو کام دینے یا رہائش فراہم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ پہلے اس کا اندراج متعلقہ تھانے میں کروائے بصورت دیگر متعلقہ شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایس ایچ او واصف علی نول نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اردگرد موجود کسی بھی مشکوک افغانی یا غیر ملکی شخص کی موجودگی کی اطلاع فوراً 15 پر دیں اطلاع دہندہ کا نام صیغ? راز میں رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوامی تعاون ہی امن و امان کے قیام کی ضمانت ہے ، لہٰذا تمام شہری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

وزیراعظم کا وزیراعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت دیناخوش آئند :ملک احمد

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاناظلم :جماعت اسلامی

داتا دربار سے توسیع ری ماڈلنگ کا آغاز

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کیلئے ون ایپ متعارف

پاکستان جاگو تحریک کا اجلاس

نیپرا کا سولر کے نرخ کم کرنے کے منصوبے پر کام شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل