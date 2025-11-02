صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت وخدمات فاتح ربوہ کانفرنس 17 نومبر کوہوگی

  • فیصل آباد
ختم نبوت وخدمات فاتح ربوہ کانفرنس 17 نومبر کوہوگی

اجتماع تحفظ ختم نبوت،فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں سنگ میل ثابت ہوگا:علما

چناب نگر(نامہ نگار)مولانامنظو رچنیوٹی ؒ کی طرف سے ربوہ کانام تبدیل کرنے کیلئے تیس سالہ جدو جہد کے نتیجے میں 17 نومبر 1998 کو پنجاب اسمبلی میں متفقہ قرارداد کے ذریعے اس نام ‘‘ ربوہ’’ کو بدلواکر‘‘ چناب نگر’’ کردیاگیا۔ 17 نومبر کواس واقعے کی یاد میں‘‘ ختم نبوت وخدمات فاتح ربوہ ’’ کانفرنس کااہتمام کیاجارہاہے جسکی تشہیر کے حوالے سے گذشتہ روز جامعہ عربیہ میں مشاورتی اجلاس ہوا ۔مولانافیض سلیمی،مولاناپیرعابد نقشبندی، مولانا  مدثر نقشبندی، مولانا عبدالحکیم، مولانا طاہرحسین،مولانافیض اﷲ خان، مولاناضیا الحق ودیگر علمانے شرکت کی۔شرکا نے کہا کانفرنس کا یہ روح پرور اجتماع عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ، ناموسِ رسالتؐ کی حرمت،اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب میں تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ اجتماع پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں ایمان، عزم، اور بیداری ملت کی نئی روح پھونک دے گا،ملک کے کونے کونے سے عاشقانِ رسالت ؐکے قافلے تشکیل دیئے جائیں گے ۔اس موقع پر مقررین عقیدہ توحید، تحفظ ختمِ نبوت، حیات و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ظہور امام مہدی علیہ الرضوان، عظمت صحابہ و اہل بیت، اتحادِ امت اور فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر بصیرت افروز خطاب کرینگے ۔ 

