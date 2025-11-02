صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں اصلاحات ،ترقیاتی منصوبوں کا نیا دور شروع :حاجی رزاق

  • فیصل آباد
پنجاب میں اصلاحات ،ترقیاتی منصوبوں کا نیا دور شروع :حاجی رزاق

ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے ضلعی رہنما اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ حاجی رزاق ضیا نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت صوبے میں اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔۔۔

 ناجائز اسلحہ، سمگلنگ اور بدمعاشی کلچر کے خاتمے ، جعلی عاملوں، نام نہاد بابوں اور اتائیوں کیخلاف گھیرا تنگ کرنے سے امن و امان میں بہتری آئے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ گرین بس سروس کا آغاز شہریوں کو معیاری اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کیلئے احسن اقدام ہے ، جبکہ \"ستھرا پنجاب پروگرام\" ماحولیاتی بہتری اور صاف ستھرے شہروں کے قیام میں سنگ میل ثابت ہوگا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے عوامی بہبود کے انقلابی اقدامات سے نا صرف عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے بلکہ ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

آر پی او کی اٹک میں کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل