پنجاب میں اصلاحات ،ترقیاتی منصوبوں کا نیا دور شروع :حاجی رزاق
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے ضلعی رہنما اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ حاجی رزاق ضیا نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت صوبے میں اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔۔۔
ناجائز اسلحہ، سمگلنگ اور بدمعاشی کلچر کے خاتمے ، جعلی عاملوں، نام نہاد بابوں اور اتائیوں کیخلاف گھیرا تنگ کرنے سے امن و امان میں بہتری آئے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ گرین بس سروس کا آغاز شہریوں کو معیاری اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کیلئے احسن اقدام ہے ، جبکہ \"ستھرا پنجاب پروگرام\" ماحولیاتی بہتری اور صاف ستھرے شہروں کے قیام میں سنگ میل ثابت ہوگا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے عوامی بہبود کے انقلابی اقدامات سے نا صرف عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے بلکہ ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے۔