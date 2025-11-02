پاک ، افریقہ ون ڈے سیریزپرجامع ٹریفک پلان جاری
جھنگ روڈ پر جانیوالی ٹریفک ڈجکوٹ و رحمانیہ روڈ سے بائیں مڑ کر جاسکے گیشائقین کو3 مقامات پرپارکنگ سے فری شٹل سروس پر اقبال سٹیڈیم لایا جائیگا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹریفک پولیس نے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیموں کے مابین ون ڈے کرکٹ سیریز پرجامع ٹریفک پلان جاری کیاہے جسکے تحت میچز کے دوران کینال روڈ، سمندری روڈ، ستیانہ روڈ اور سرگودھا روڈ براستہ جامعہ چشتیہ چوک اور لاری اڈا تمام طرح کی ٹریفک کیلئے مکمل کھلے رہیں گے ۔متبادل روٹس کے طور پر جھنگ روڈ پر جانے والی ٹریفک ڈجکوٹ روڈ اور رحمانیہ روڈ سے بائیں مڑ کر سمندری اور دیگر روڈز کے ذریعے جا سکے گی جبکہ گاڑیوں کو مخصوص اوقات میں سدھار بائی پاس سے روشن والا بائی پاس کی جانب ڈائیورٹ کیا جائے گا جہاں سے وہ سمندری و دیگر روڈز سے شہر آ سکے گی راجبا روڈ پر ڈیری فارم موڑ سے بکر منڈی کی جانب تمام ٹریفک جا سکے گی۔
نشاط سینما اور کوٹھی طاہر شاہ والی سائیڈ سے آنیوالی ٹریفک راجباہ روڈ سے بکر منڈی جا سکے گی ۔عیدگاہ چوک سے کوتوالی چوک کی جانب ڈائیورشن پرجناح کالونی سے نشاط سینما سے بکر منڈی کی جانب ٹریفک جا سکے گی۔ جنرل ٹریفک پارکنگ ایریاز شائقین کیلئے 3 جگہوں پر مختص کئے گئے ہیں جس میں جیل روڈ پر زرعی یونیورسٹی کا نیزہ بازی گراؤنڈ، جی سی یونیورسٹی کے قریب دھوبی گھاٹ گراؤنڈ اور ہلال احمر یا جی ٹی ایس چوک کے درمیان محکمہ آبپاشی کا گراؤنڈ میسر ہوگا جہاں گاڑیاں پارک کرنے کے بعد شائقین کو فری شٹل سروس پراقبال سٹیڈیم لیجایا اورواپس گاڑیوں تک پہنچایا جائیگا ۔شہری دشواری پر ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر کال کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔