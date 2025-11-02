صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹیٹ لائف کی بریسٹ کینسر آگاہی واک و سکریننگ کیمپ

  • فیصل آباد
سٹیٹ لائف کی بریسٹ کینسر آگاہی واک و سکریننگ کیمپ

کیمپ میں خواتین کی بڑی تعداد نے ماہرلیڈی ڈاکٹرزسے معائنہ کروایاپروگرام کا مقصد بریسٹ کینسر کاشعور اجاگر ،بیماری کی تشخیص کو فروغ دینا تھا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سٹیٹ لائف ہیلتھ اینڈ ایکسیڈنٹ انشورنس فیصل آباد زون کے زیرِاہتمام بریسٹ کینسر آگاہی واک اور سکریننگ کیمپ کاانعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر سٹیٹ لائف شعیب جاوید حسین کی ہدایت پر ہونے و الے اس خصوصی پروگرام کا بنیادی مقصد خواتین میں بریسٹ کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور بیماری کی بروقت تشخیص کو فروغ دینا تھا۔ واک میں خواتین، ملازمین، اور عوام نے بھرپور شرکت کی جبکہ اسکے اختتام پر ماہر فی میل ڈاکٹروں کی زیر نگرانی جامع سکریننگ کیمپ لگایا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے معائنہ کروایا۔ اس پروگرام کی نگرانی محمد اشعر، سربراہ ہیلتھ اینڈ ایکسیڈنٹ انشورنس، ریجنل چیف خاور اور شیراز علی نے کی۔ ان کی محنت، لگن اور بہتر انتظامات کی بدولت یہ دن یادگار بن گیا۔ قومی میڈیا نے اس سماجی خدمت کو بھرپور انداز میں سراہا اور اسے خواتین کی صحت کے لیے شاندار قدم قرار دیا۔

