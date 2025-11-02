آرٹس کونسل اورارباب قلم کے اشتراک سے مشاعرہ فیصل آباد 02 نومبر ، 2025

مشتاق لطیف،شہزاد بیگ،ڈاکٹر قمر عباس ، طارق ناظرودیگر شعرا نے کلام سنایا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن اورارباب قلم فیصل آباد کے اشتراک سے ماہانہ محفل مشاعرہ ہوا۔ صدارت منظور ثاقب نے کی۔ نسیم بزمی،اے ایچ عاطف مہمانان خصوصی تھے ۔مشتاق لطیف،شہزاد بیگ،ڈاکٹر قمر عباس قمر، طارق ناظر،ذیشان حسینی، طیب فائز، یونس، سجیل قلزم،اناوش ساقی،عشارب ہاشمی،محبوب سرمد، عمران پاشا ،زاہد بلالی،حامد رضا زیدی،ڈاکٹر خادم ، حارث عقیل،الطاف عاجز، فریاد عاصم،ارشد عزیز، تبسم قادری،عثمان اختر ودیگر شعرا نے کلام پیش کیا۔