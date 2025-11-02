صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز سکول میں کھیلوں کے سالانہ مقابلے ،انعامات تقسیم

  • فیصل آباد
طلبہ کو ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے :طیبہ افضل

 ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول چک نمبر 341 گ ب مرکز کھیکھابنگلہ میں کھیلوں کے سالانہ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ،علاقہ کے دس مختلف سکولوں کے طلبا وطالبات نے حصہ لیا، فینسی ڈریس،ریس،ویلکم،پی ٹی شو،پریز ٹیشن سمیت دیگر مقابلہ جات کرائے گئے ۔مہمان خصوصی اے ای او طیبہ افضل تھیںجبکہ ڈاکٹر حنا ناصر، ڈاکٹر ساجدہ نعیم سمیت ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول مس رفعت یاسمین نے بطور مہمانان اعزاز شرکت کی۔طیبہ افضل نے تقسیمِ انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کھیل نوجوانوں میں نظم و ضبط، برداشت اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ طلبہ کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ عملی زندگی میں کامیاب شہری ثابت ہوں،انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر نے والے طلبا و طالبات میں انعامات تقسیم کئے ۔

