سیکشن ہڈز نصب نہ کرنے پر 3 باربی کیو پوائنٹس سیل
انسداد ِسموگ اقدامات جاری ،محکمہ تحفظ ماحول کی سوساں روڈ پرکارروائی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلع میں انسدادِ سموگ اقدامات جاری ہیں۔محکمہ تحفظ ماحول نے سیکشن ہڈز نصب نہ کرنے پر تین باربی کیو پوائنٹس سیل کردیئے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ ماحول عثمان اظہر کی سربراہی میں ٹیموں نے انسپکشن کی اور دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد سوساں روڈ پر بٹ کڑاہی،جالندھر فش پوائنٹ اور خیبر ریسٹورنٹ کو سیل کردیا۔انہوں نے کہا کہ سموگ قوانین پر عملدرآمد پر زیروٹالرنس پالیسی ہے اور خلاف ورزی پر ایکشن سے گریز نہیں کیا جائے گا۔