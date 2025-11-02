صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کاپولیس خدمت مرکز کادورہ ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

  • فیصل آباد
ڈی پی او کاپولیس خدمت مرکز کادورہ ،سہولیات فراہمی کاجائزہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی اوعبداﷲ احمد نے پولیس خدمت مرکز، پولیس تحفظ مرکز،ای سائن ٹیسٹ سنٹر کا سرپرائز وزٹ کیا۔ مختلف کاؤنٹرز پر شہریوں کوسہولیات فراہمی کا جائزہ لیا۔

ڈی پی او نے پولیس شکایات سیل میں بھی شہریوں سے فیڈ بیک لیااورہدایات دیں ۔ ڈی پی او چنیوٹ نے روزانہ کی بنیاد پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل بھی سنے اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے اورکمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈی پی اوکا کہنا تھاکہ لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں ۔ تھانوں میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شہری بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں ،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا۔

