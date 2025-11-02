صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی عوامی خدمت کچہری، مسائل سنے

  فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کی عوامی خدمت کچہری، مسائل سنے

حل کے احکامات جاری ، اقراناصر نے شہری سہولیات کابھی جائزہ لیا

کمالیہ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنرکمالیہ اقرا ناصر نے میونسپل کمیٹی ہال میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ۔کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی،فرد کا اجرا، رجسٹری کی درخواستیں، انتقال کا اندراج ، انکم سرٹیفکیٹ، ریکارڈ کی جانچ پڑتال اور دیگر متفرق کیسز پر مبنی شکایات پیش۔ سائلین کے مسائل کو سن کر ان کی شکایات کا فوری ازالہ بھی کیاگیا۔دریں اثنااسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ شہر کے مختلف پارکس کا معائنہ کیا۔

اس موقع پر انہوں نے پارکس میں جاری ترقیاتی منصوبہ جات، تزئین و آرائش اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت جاری کی کہ پارکس کی خوبصورتی، صفائی ستھرائی اور روشنی کے انتظامات کو برقرار رکھا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تفریحی مقامات کی بحالی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ تمام جاری منصوبوں کو معیاری کام اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ شہری ان سہولیات سے بروقت فائدہ اٹھا سکیں۔ 

