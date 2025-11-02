صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن بلاامتیاز خدمات انجام دے رہی‘‘

  • فیصل آباد
’’اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن بلاامتیاز خدمات انجام دے رہی‘‘

پیر آصف رضا کا طارق آباد میں ہفتہ وار لنگر کیمپ کے شرکا سے خطاب

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن فلاح انسانیت کیلئے بلاامتیاز اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ۔ مہنگائی کے اس دور میں غربا ومساکین کی ضروریات پوری کرنا بہت بڑی سعادت ہے ۔ان خیالا ت کا اظہار سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیرمیاں آصف رضا قادری نے طارق آباد میں اہلسنت خدمت فاؤ نڈیشنکے زیر اہتمام ہفتہ وار لنگر کیمپ کے شرکاسے خطاب کرتے کیا۔ انہو ں نے کہا معاشی،معاشرتی اور سماجی مسائل کے حل کیلئے سیاسی و مذہبی جماعتیں یک نکتہ ایجنڈا پیش کریں۔ ذاتی مفادات سے نکل کر عوامی خدمت کیلئے کام کرنا اصل کامیابی ہے ۔ فلاحی سرگرمیوں کو تیز کرنے سے ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ حاجتمندوں کو معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات دینا اشد ضروری ہے ۔ (AKF)کے رضا کار عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔غریب کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے غریب کی ضروریات پوری کرنے کیلئے پہنچنا چاہیے ۔اس موقع پرڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسر قادری المدنی، حافظ کامران، مرزا انیب ثاقب، حافظ اکرام ودیگر رہنماموجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل