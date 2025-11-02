’’اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن بلاامتیاز خدمات انجام دے رہی‘‘
پیر آصف رضا کا طارق آباد میں ہفتہ وار لنگر کیمپ کے شرکا سے خطاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن فلاح انسانیت کیلئے بلاامتیاز اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ۔ مہنگائی کے اس دور میں غربا ومساکین کی ضروریات پوری کرنا بہت بڑی سعادت ہے ۔ان خیالا ت کا اظہار سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیرمیاں آصف رضا قادری نے طارق آباد میں اہلسنت خدمت فاؤ نڈیشنکے زیر اہتمام ہفتہ وار لنگر کیمپ کے شرکاسے خطاب کرتے کیا۔ انہو ں نے کہا معاشی،معاشرتی اور سماجی مسائل کے حل کیلئے سیاسی و مذہبی جماعتیں یک نکتہ ایجنڈا پیش کریں۔ ذاتی مفادات سے نکل کر عوامی خدمت کیلئے کام کرنا اصل کامیابی ہے ۔ فلاحی سرگرمیوں کو تیز کرنے سے ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ حاجتمندوں کو معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات دینا اشد ضروری ہے ۔ (AKF)کے رضا کار عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔غریب کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے غریب کی ضروریات پوری کرنے کیلئے پہنچنا چاہیے ۔اس موقع پرڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسر قادری المدنی، حافظ کامران، مرزا انیب ثاقب، حافظ اکرام ودیگر رہنماموجود تھے ۔