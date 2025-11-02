صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی تحصیل آفس میں کھلی کچہری

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی تحصیل آفس میں کھلی کچہری

ریونیو مسائل حل کے احکامات،اقدامات کامقصد فوری انصاف دلانا :صدف اکبر

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر نے صبح 10 بجے تحصیل آفس شورکوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ،عوام کے انتقالات، اراضی ریکارڈ سنٹر کے معاملات، ڈومیسائل، رجسٹری، فرد کا اجراو دیگر ریونیو مسائل موقع پر حل کرنے کیلئے فوری احکامات جاری کیے اور شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کھلی کچہری میں تحصیل دار راشد مجید، نائب تحصیلدار میاں افضل، گرداور غلام مرتضی، گرداور ملنگ علی، گرداور ملک غلام دستگیر، پٹواری اسحاق، عرفان عزیز، شہروز اور دیگر ریونیو سٹاف بھی موجود تھا ۔صدف اکبر کا کہنا تھا کہ عوام دوست حکومتی اقدامات کا مقصد فوری انصاف فراہم کرنا ہے۔

دریں اثنامرکزی انجمن تاجران شورکوٹ کے نو منتخب عہدیداران نے اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر سے ملاقات کی،قیادت صدرانجمن تاجران چودھری یوسف تگہ نے کی جبکہ جنرل سیکرٹری ارشد جٹ، فنانس سیکرٹری عاصم سجاد رانا، چودھری اشرف قادری، چودھری عتیق الرحمن، عابد بھٹی، زاہد چودھری اور عبدالرحمن بھی وفد میں شامل تھے ۔تاجران سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر مرکزی انجمن تاجران نے صدف اکبر کو شورکوٹ میں تعیناتی پر گلدستہ پیش کیا گیا اسسٹنٹ کمشنر نے وفد کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ تاجر برادری کے جائز مسائل حل کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے تاجر تنظیموں سے تعاون کی اپیل بھی کی۔

