صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان جدید ٹیکنالوجی ،ہنر مند تعلیم حاصل کریں:حسان طلال

  • فیصل آباد
نوجوان جدید ٹیکنالوجی ،ہنر مند تعلیم حاصل کریں:حسان طلال

موجودہ دور میں سکلز ایجوکیشن، کمپیوٹر کی مہارت ، اہمیت سے انکار ممکن نہیں

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کے صاحبزادے حسان طلال چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں سکلز ایجوکیشن اور کمپیوٹر کی مہارت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ ملکی ترقی اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور ہنر مند تعلیم سے خود کو آراستہ کریں۔وہ نشتر انسٹیٹیوٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔

اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے سی ای او میاں جاوید اقبال نے معزز مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں کامیاب طلبا و طالبات کو ڈپلومے اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔حسان طلال نے مزید کہا کہ نوجوان طبقہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے ، جنہیں عملی ہنر سکھا کر نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے اس موقع پر میاں جاوید اقبال نے کہا کہ یہ کامیابی میرے سٹاف اور ٹیچرز کی محنت اور لگن کی بدولت ہے ۔ تقریب میں تنویر احمد، میڈمفروا مقبول، شفیق عابد شہزاد، میڈم آمنہ، میڈم سعدیہ،عرفان مقبول، وسیم ،ابرار ، ڈائریکٹر کالج میاں انعام الحق نے بھی شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گاڑیوں کی بائیو میٹرک،ہوٹل،سرائے،کرائے داروں کی پڑتال کا حکم

بہبود فنڈ،5کروڑ 96لاکھ کی گرانٹ منظور

انسدادِ ڈینگی سرگرمیاں،احتیاطی تدابیر یقینی بنانے کی ہدایت

فرض شناس پولیس افسر محکمے کا سرمایہ،سہیل چودھری

قبضہ مافیا کیخلاف نیا قانون جائیداد مالکان کیلئے خوشخبری

تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل