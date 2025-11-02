نوجوان جدید ٹیکنالوجی ،ہنر مند تعلیم حاصل کریں:حسان طلال
موجودہ دور میں سکلز ایجوکیشن، کمپیوٹر کی مہارت ، اہمیت سے انکار ممکن نہیں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کے صاحبزادے حسان طلال چودھری نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں سکلز ایجوکیشن اور کمپیوٹر کی مہارت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ ملکی ترقی اور نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور ہنر مند تعلیم سے خود کو آراستہ کریں۔وہ نشتر انسٹیٹیوٹ میں تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے سی ای او میاں جاوید اقبال نے معزز مہمانان گرامی کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب میں کامیاب طلبا و طالبات کو ڈپلومے اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔حسان طلال نے مزید کہا کہ نوجوان طبقہ پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہے ، جنہیں عملی ہنر سکھا کر نہ صرف روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں بلکہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے اس موقع پر میاں جاوید اقبال نے کہا کہ یہ کامیابی میرے سٹاف اور ٹیچرز کی محنت اور لگن کی بدولت ہے ۔ تقریب میں تنویر احمد، میڈمفروا مقبول، شفیق عابد شہزاد، میڈم آمنہ، میڈم سعدیہ،عرفان مقبول، وسیم ،ابرار ، ڈائریکٹر کالج میاں انعام الحق نے بھی شرکت کی۔