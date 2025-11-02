وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی
صفی اﷲ گوندل نے سائلین کے مسائل سنے ،محکموں کو ریلیف کی ہدایت
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے کہاہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح ہے اس ضمن میں روزانہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت دفتر کا رخ کرنے والوں کے مسائل سن کر انکے تیز رفتار حل اور درخواست گزار وںکو مطمئن کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے دفترمیں سائلین کے مسائل سنے اور فوری طور پر متعلقہ محکموں کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے مسائل سے روگردانی برداشت نہیں کی جائے گی اور جائز کاموں میں بلاوجہ رکاوٹ ڈالنے والے افسروں واہلکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔