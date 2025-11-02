صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

  • فیصل آباد
وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

صفی اﷲ گوندل نے سائلین کے مسائل سنے ،محکموں کو ریلیف کی ہدایت

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے کہاہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح ہے اس ضمن میں روزانہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت دفتر کا رخ کرنے والوں کے مسائل سن کر انکے تیز رفتار حل اور درخواست گزار وںکو مطمئن کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے دفترمیں سائلین کے مسائل سنے اور فوری طور پر متعلقہ محکموں کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔انہوں نے واضح کیا کہ عوام کے مسائل سے روگردانی برداشت نہیں کی جائے گی اور جائز کاموں میں بلاوجہ رکاوٹ ڈالنے والے افسروں واہلکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اربوں روپے کی کمرشل اراضی اگزار

ریڈلائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مارچ

وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

سلنڈر کی دکان میں دھماکہ،6افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل