سروسز کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے :ڈی جی ایف ڈی اے
ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ٹاؤن پلاننگ،قبضہ سلپ کا جلد اجرا جاری رکھاجائے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری نے کہا ہے کہ ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن ایف ڈی اے کا عظیم کارنامہ ہے جسکی بدولت تیز رفتار سروسز ڈیلیوری کے قابل ہوئے ہیں ان جدید اصلاحات کے ثمرات درخواست گزاروں تک پہنچے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ۔ وہ اجلاس میں سروسز ڈیلیوری میں جدید اصلاحات پر عملدرآمد کا جائزہ لے رہے تھے ۔ ایڈیشنل ڈی جی قیصر عباس رند، چیف انجینئر مہرایوب، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسمامحسن، ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، سہیل مقصود پنوں، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عبد اللہ نور و دیگر افسر موجود تھے ۔ ڈی جی نے کہا جائیدادوں کے اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا رئیل ٹائم اجرا ہماری سروسز کا طرہ امتیاز ہے جس میں پنجاب بھر میں سبقت حاصل کی ،سروسز کے معیار میں کمی نہیں ہونی چاہیے ۔ ای چالان سسٹم کے اجرا کی بدولت متعدد سروسز کی فراہمی میں تیزی آئی ہے جس پر عملدرآمد کیلئے کڑی مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھاجائے ۔ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ٹاؤن پلاننگ رپورٹ اور قبضہ سلپ کا بلاتاخیر اجرا بھی انقلابی قدم ہے جس سے بہت سی شکایات کا خاتمہ ہوا ہے جس پر کامیابی سے عملدرآمد میں جاری رہنا چاہیے ۔