ریونیو معاملات میں غفلت برداشت نہیں ہوگی:عمر عباس

  • فیصل آباد
ڈی سی دفتر میں کچہری ، آبپاشی ،کھالوں کے تنازعات حل کے احکامات جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی زیر قیادت ڈی سی آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں انتقالات اراضی، ریکارڈ درستگی، ڈومیسائل اور فرد ملکیت کی درخواستوں پر فوری کارروائی کی گئی،آبپاشی اور کھالوں کے تنازعات کے حل کے لیے بھی موقع پر احکامات جاری کیے گئے ، ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے واضح کیا کہ ریونیو معاملات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی،ہر ماہ کے پہلے دو ورکنگ دنوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہریاں باقاعدگی سے لگائی جائیں گی،انہوں نے سائلین سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے اور فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت دی،تحصیل کمالیہ، پیر محل اور گوجرہ میں بھی ریونیو عوامی خدمت کچہریاں لگائی گئیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے شہریوں کی درخواستوں پر موقع پر فیصلے کیے ،ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریاں عوام کو انصاف فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔

