صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

مریضوں، لواحقین سے ملاقات کرکے ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژب راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد میں طبی وانتظامی امور کی جانچ کے لئے دورہ کیا اورعلاج کے لئے آئے ہوئے مریضوں اور لواحقین سے ملاقات کرکے ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق کی۔کمشنر نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی صحت دریافت اور علاج معالجہ کے عمل کی تفصیلات حاصل کیں۔انہوں نے کہا ہسپتال میں کنسلٹنٹس، ڈاکٹرز کی خالی آسامیوں پر بھرتی اور درکار دیگر وسائل فراہم کئے جائیں گے ۔انہوں نے ہسپتال کے خارجی راستہ پر روڈکے حصہ کی مرمت کرانے اور گردوغبار کی روک تھام کے لئے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی تاکید کی۔انہوں نے کہا کہ ہسپتال واچ پروگرام جاری رکھا جائے گا۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی ہمراہ تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر آباد ، گوجرانوالہ کو مزید 100 بسیں دے رہے :وزیر صحت

علی پور چٹھہ:الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں پنجاب کلچر ڈے

سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحاً حل کرینگے :صبا اصغر

خواتین کی تولیدی صحت ،چھاتی کے کینسر پر آگاہی سیمینار

یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل