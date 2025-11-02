کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ
مریضوں، لواحقین سے ملاقات کرکے ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژب راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد میں طبی وانتظامی امور کی جانچ کے لئے دورہ کیا اورعلاج کے لئے آئے ہوئے مریضوں اور لواحقین سے ملاقات کرکے ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق کی۔کمشنر نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی صحت دریافت اور علاج معالجہ کے عمل کی تفصیلات حاصل کیں۔انہوں نے کہا ہسپتال میں کنسلٹنٹس، ڈاکٹرز کی خالی آسامیوں پر بھرتی اور درکار دیگر وسائل فراہم کئے جائیں گے ۔انہوں نے ہسپتال کے خارجی راستہ پر روڈکے حصہ کی مرمت کرانے اور گردوغبار کی روک تھام کے لئے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی تاکید کی۔انہوں نے کہا کہ ہسپتال واچ پروگرام جاری رکھا جائے گا۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا بھی ہمراہ تھے ۔