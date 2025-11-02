انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا
شہر میں تعمیر و مرمت ، تزئین و آرائش پر کروڑوں لگا دئیے گئے مگر کارپوریشن کی غفلت سے گھڑیال ٹھیک نہ کرایا جاسکا،تاریخی ورثہ گھنٹہ گھر دیکھ بھال نہ ہونے پر خستہ حال،ایڈمنسٹریٹر و کمشنر سے توجہ کامطالبہ
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )شہر کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے لگا دئیے گئے مگرمیونسپل کارپوریشن کی روایتی غفلت پرشہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ کرایا جاسکا ،گھڑی کی سوئیاں بھی ساکت ہوچکی ہیں اور گھڑیال کی آواز بھی نہیں گونجتی۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے تاریخی ورثہ تباہ ہورہا ہے ۔ لائلپور کی پہچان سمجھا جانے والا تاریخی گھنٹہ گھر انتظامی عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ چکا ہے ۔ گھنٹہ گھر میں لگایا جانے والا گھڑیال عرصہ سے خراب ہوچکا ہے ۔ نومبر 1905 میں گھنٹہ گھر کی بنیاد رکھی گئی سرخ پتھر سے تعمیر ہونے والے اس گھنٹہ گھر کو دو سال میں مکمل کیا گیا۔
گھنٹہ گھر میں لگانے کیلئے پنڈولم والا مخصوص گھڑیال منگوایا گیا تنصیب کے بعد گھڑیال کی گونج ہر گھنٹے بعد آٹھ بازاروں میں سنی جاسکتی تھی جہاں گھڑیال نہیں بھی نظر آتا تھا وہاں بھی آواز سے وقت کا پتہ چل جاتا تھا گھنٹہ گھر کے انتظامی معاملات میونسپل کارپوریشن کے سپرد کیے گئے لیکن کارپوریشن کی روایتی غفلت کی بھینٹ چڑھ کر گھنٹہ گھر خستہ حالی کا شکار ہونے لگا ، گھڑیال بھی خراب ہوچکا ہے اور کلاک بھی ،سابق ادوار میں نجی واچ کمپنی کے تعاون سے گھڑیال کی مرمت کرائی گئی اور میونسپل کارپوریشن نے سہرا اپنے سر سجا لیا لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے گھڑیال دوبارہ خراب ہوگیا اور تاحال عرصہ دراز سے خراب ہے ۔ شہریوں نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن و کمشنر راجہ جہانگیر انور سے خصوصی توجہ دینے کامطالبہ کیاہے ۔