صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

  • فیصل آباد
انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

شہر میں تعمیر و مرمت ، تزئین و آرائش پر کروڑوں لگا دئیے گئے مگر کارپوریشن کی غفلت سے گھڑیال ٹھیک نہ کرایا جاسکا،تاریخی ورثہ گھنٹہ گھر دیکھ بھال نہ ہونے پر خستہ حال،ایڈمنسٹریٹر و کمشنر سے توجہ کامطالبہ

فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )شہر کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے لگا دئیے گئے مگرمیونسپل کارپوریشن کی روایتی غفلت پرشہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ کرایا جاسکا ،گھڑی کی سوئیاں بھی ساکت ہوچکی ہیں اور گھڑیال کی آواز بھی نہیں گونجتی۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے تاریخی ورثہ تباہ ہورہا ہے ۔ لائلپور کی پہچان سمجھا جانے والا تاریخی گھنٹہ گھر انتظامی عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ چکا ہے ۔ گھنٹہ گھر میں لگایا جانے والا گھڑیال عرصہ سے خراب ہوچکا ہے ۔ نومبر 1905 میں گھنٹہ گھر کی بنیاد رکھی گئی سرخ پتھر سے تعمیر ہونے والے اس گھنٹہ گھر کو دو سال میں مکمل کیا گیا۔

گھنٹہ گھر میں لگانے کیلئے پنڈولم والا مخصوص گھڑیال منگوایا گیا تنصیب کے بعد گھڑیال کی گونج ہر گھنٹے بعد آٹھ بازاروں میں سنی جاسکتی تھی جہاں گھڑیال نہیں بھی نظر آتا تھا وہاں بھی آواز سے وقت کا پتہ چل جاتا تھا گھنٹہ گھر کے انتظامی معاملات میونسپل کارپوریشن کے سپرد کیے گئے لیکن کارپوریشن کی روایتی غفلت کی بھینٹ چڑھ کر گھنٹہ گھر خستہ حالی کا شکار ہونے لگا ، گھڑیال بھی خراب ہوچکا ہے اور کلاک بھی ،سابق ادوار میں نجی واچ کمپنی کے تعاون سے گھڑیال کی مرمت کرائی گئی اور میونسپل کارپوریشن نے سہرا اپنے سر سجا لیا لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے گھڑیال دوبارہ خراب ہوگیا اور تاحال عرصہ دراز سے خراب ہے ۔ شہریوں نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن و کمشنر راجہ جہانگیر انور سے خصوصی توجہ دینے کامطالبہ کیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی کاشت،اہداف کے حصول کیلئے اقدامات تیز

سردیوں میں ٹریفک دباؤ سے نمٹنے کیلئے پولیس متحرک

کوٹ مومن : 12کروڑ سے سہولت بازار کی تعمیر شروع

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

سرقہ مویشی کے مقدمات میں مطلوب 3رکنی گینگ گرفتار

ساہیوال میں بیرسٹر تیمور کا شاندار استقبال ڈھول کی تھاپ پر کار کنوں کا رقص

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل