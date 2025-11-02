صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

  • فیصل آباد
اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

ناجائز منافع خوروں ،ذخیرہ اندوزوں کو کھلی چھوٹ،چکیوں پر آٹا 80سے بڑھ کر 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا، غریب کیلئے دو وقت روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل

فیصل آباد(عبدالباسط سے )محکمہ خوراک، ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے آٹے اور گندم کی قیمتوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ آٹے کی قیمت 15 دن کے دوران30 سے 35 روپے کلو بڑھنے سے غریب عوام کیلئے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ متعلقہ اداروں کی خاموشی اور غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناجائز منافع خوراور ذخیرہ اندوز من چاہی قیمتیں مقرر کرکے شہریوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے لگے۔

ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں محکمہ خوراک، ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کو مبینہ کھلی چھوٹ دیدی جنہوں نے مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی مصنوعی قلت پیدا کرکے قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے ۔ ریگولر آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت 700 سے بڑھ کر 1100 روپے تک جا پہنچ۔ فائن آٹے کے 15 کلو تھیلے کی قیمت ساڑھے 12 سو سے بڑھ کر 2200 روپے تک جا پہنچی جبکہ چکیوں پر فروخت ہونے والا دیسی آٹا 80 روپے کلو سے بڑھ کر 130 سے 140 روپے تک جاپہنچا ۔ قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے ضلعی انتظامیہ، محکمہ خوراک ودیگر متعلقہ اداروں کی خصوصی ٹیموں کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں جس سے ناجائز منافع خورشہریوں کی جیبوں پر ڈاکے ماررہے ہیں۔ شہریوں نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کیلئے فوری اقدامات اٹھانے کامطالبہ کیاہے ۔

