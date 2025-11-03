سابقہ رنجش،شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
غلام عباس زخمی ہو گیا ،ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے فرید چوک میں غلام عباس نامی شہری کو ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بناء پر قابو کرلیا گیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔