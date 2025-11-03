صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین پر گھر میں گھس کر تشدد،سنگین نتائج کی دھمکیاں

  • فیصل آباد
معافیہ اپنے اہل خانہ کیساتھ مو جود تھی مخالفین کے دھاوا بول دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر )خواتین کو گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعہ کا مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ماموں کانجن کے علاقے میں معافیہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ اس دوران مخالفین نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر انہیں قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے

 

